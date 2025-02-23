Андреева призналась, что из-за суеверия играла в юбке с дыркой в Дубае

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что из-за суеверия не меняла форму во время выступления на турнире в Дубае.

22 февраля 17-летняя спортсменка стала победительницей «тысячника» в ОАЭ. В финальном матче она в двух сетах обыграла Клару Таусон из Дании (7:6 (7:1), 6:1).

«Я провела весь турнир с дыркой на юбке. Я взяла только одну белую юбку на этот турнир, потому что думала, что не буду в ней играть и буду менять образы, но продолжала выигрывать. Я постирала ее один раз, второй и на третий заметила сбоку небольшую дырочку. Решила, что буду теперь стирать аккуратно. Так что последние три или четыре матча я играла с этой огромной дырой на юбке», — сказала теннисистка в интервью пресс-службе WTA.

Андреева завоевала второй титул в карьере и первый на турнире уровня WTA 1000. В июле 2024 года она также стала чемпионкой соревнований в Яссы. В обновленном рейтинге Мирра поднимется на 9-ю строчку и станет первой ракеткой России.