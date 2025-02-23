Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

23 февраля 2025, 21:40

Андреева призналась, что из-за суеверия играла в юбке с дыркой в Дубае

Алина Савинова

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что из-за суеверия не меняла форму во время выступления на турнире в Дубае.

22 февраля 17-летняя спортсменка стала победительницей «тысячника» в ОАЭ. В финальном матче она в двух сетах обыграла Клару Таусон из Дании (7:6 (7:1), 6:1).

«Я провела весь турнир с дыркой на юбке. Я взяла только одну белую юбку на этот турнир, потому что думала, что не буду в ней играть и буду менять образы, но продолжала выигрывать. Я постирала ее один раз, второй и на третий заметила сбоку небольшую дырочку. Решила, что буду теперь стирать аккуратно. Так что последние три или четыре матча я играла с этой огромной дырой на юбке», — сказала теннисистка в интервью пресс-службе WTA.

Мирра Андреева.«Ты все можешь! У тебя все получится!» Тетрадь Мирры — самый очаровательный момент победного финала

Андреева завоевала второй титул в карьере и первый на турнире уровня WTA 1000. В июле 2024 года она также стала чемпионкой соревнований в Яссы. В обновленном рейтинге Мирра поднимется на 9-ю строчку и станет первой ракеткой России.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Мирра Андреева
Читайте также
Биолог рассказал о возможных последствиях укуса комара
Драма Ирана, Кабо-Верде проползло в плей-офф, Возинья сыграет против Месси, внутренние разборки в Уругвае
«Помню ее последний вскрик». Мама Жоау Канселу погибла в автокатастрофе — он тоже был в машине, но чудом выжил
«Алые паруса» – 2026: прямая трансляция из Санкт-Петербурга
Трамп выложил публикацию с изображением себя в виде атланта
«Ови очень рад». «Вашингтон» перестраивается под Овечкина — но пока без него
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мирра Андреева заработала 600 тысяч долларов за победу в «тысячнике» в Дубае

Прозорова вышла в финал квалификации турнира в Остине

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости