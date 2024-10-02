Андреева повторила рекорд Шараповой на турнире в Пекине

Российская теннисистка Мирра Андреева в 1/8 финала турнира в Пекине обыграла Магду Линетт из Польши — 6:1, 6:3.

Россиянка в возрасте 17 лет и 156 дней стала самой молодой теннисисткой, которая выходила в четвертьфинал турнира в Китае. Андреева повторила рекорд Марии Шараповой, которая в таком же возрасте вышла в 1/4 финала в 2004 году.

В четвертьфинале Андреева встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Чжэн Циньвэнь (Китай).