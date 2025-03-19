Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

19 марта, 21:16

Андреева поделилась мнением о возможности выиграть «Солнечный дубль»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Шестая ракетка мира Мирра Андреева поделилась мнением о возможности выиграть «Солнечный дубль» — турниры категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) и Майами (США).

«Конечно, выиграть «Солнечный дубль» было бы для меня великолепным достижением, поскольку лишь немногие игроки смогли это сделать», — цитирует Андрееву Punto de Break.

Андреева заявила, что приложит все усилия для достижения цели, как всегда делала это раньше. Если у нее все получится, она будет очень счастлива. Она также отметила, что у нее уже есть поводы для радости и достаточно времени для осуществления задуманного.

В одном из предыдущих матчей Андреева одержала победу над первой ракеткой мира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Турнир в Майами запланирован на период с 18 по 30 марта 2025 года.

Источник: Punto de Break
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Мирра Андреева
Читайте также
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
В России определили список машин для такси. Что нужно знать
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Небензя указал на неспособность ракет Tomahawk изменить ситуацию в пользу ВСУ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • AlexM

    Не нужно сейчас сильно давить на Мирру, получается, есть результат, даже возможно выше ожиданий, здорово. Мирра Андреева на правильном пути развития и потенциал есть и талант, все для того чтобы стать первым номером рейтинга.

    22.03.2025

  • fonkom

    Кто вылетел?)))))))

    20.03.2025

  • Slim Tallers

    Уже приложила все усилия и вылетела в первом круге.

    20.03.2025

  • zoolord

    Если справляться не будет, тогда "тетрадь смерти" откроет. И тогда ее соперницам не поздоровится!

    20.03.2025

  • Анжиецц

    Да они не тупенькие. Просто их плохо учили профессии. А если учили хорошо, то не тому, чему надо было учить.

    20.03.2025

  • hant64

    Рустам, дык это же Абдурахманова - самая, не побоюсь этого слова, тупенькая из всей СЭшной журналистской братии. Сознаю, что нехорошо так девушку называть, но тут ничего лишнего, просто констатация факта.

    20.03.2025

  • Анжиецц

    В наше время журналистам тоже платили построчно, но так откровенно воду старались не лить. Да и редакторы жёстко пресекали. А нынешние... Следуют канонам западной дурналистики.

    20.03.2025

  • Forz

    Вообще-то между финалом ИУ и вторым кругом Маями пройдет 5 дней

    19.03.2025

  • hant64

    Мартинес вроде бы об этом и сказала, что не даёт Мирре задрать нос и настраивает на пошаговый прогресс.

    19.03.2025

  • hant64

    В одном из предыдущих матчей Андреева одержала победу над первой ракеткой мира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:3.__________Столько лишних букафф, не проще ли было написать, что Соболенко была обыграна в последнем на сегодняшний день матче Андреевой. Или Абдурахманова ибх Хоттабовна об этом не знает?:grin:

    19.03.2025

  • TORO

    Ну, надеюсь, что Мартинес образумится, и вправит ей мозги. А то от таких заявлений недалеко и до лёгкой "звёздной болезни"...

    19.03.2025

  • Из Алматы

    Дык, и Мирра не железная; поддаётся всей этой шумихе. Причём даже Мартинес в этом поучаствовала... Не удивлюсь, если и семья поспособствовала, тогда как лучше бы уж хоть близкие на раздували бы особо "эго" Мирры. А, наоборот, предостерегали от завышенных идеальных ожиданий и ориентировали на максимальную реалистичность и практичность.

    19.03.2025

  • TORO

    Не о том Мирра думает. Это, конечно, было бы прекрасно - взять 3-й "тысячник" подряд, продлить победную серию, взять этот самый "солнечный дубль".... Но к цели нужно идти шаг за шагом. Тем более, она как бы играет "Большой шлем" - без отдыха перешла во вторую неделю. Тут как бы не вылететь от Кудерметовой, тем более после таких мечтаний...

    19.03.2025

    • Потапова проиграла Бирелл в первом круге турнира в Майами

    Эрика Андреева проиграла Аванесян в первом круге «тысячника» в Майами

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости