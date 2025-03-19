Андреева поделилась мнением о возможности выиграть «Солнечный дубль»

Шестая ракетка мира Мирра Андреева поделилась мнением о возможности выиграть «Солнечный дубль» — турниры категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) и Майами (США).

«Конечно, выиграть «Солнечный дубль» было бы для меня великолепным достижением, поскольку лишь немногие игроки смогли это сделать», — цитирует Андрееву Punto de Break.

Андреева заявила, что приложит все усилия для достижения цели, как всегда делала это раньше. Если у нее все получится, она будет очень счастлива. Она также отметила, что у нее уже есть поводы для радости и достаточно времени для осуществления задуманного.

В одном из предыдущих матчей Андреева одержала победу над первой ракеткой мира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Турнир в Майами запланирован на период с 18 по 30 марта 2025 года.