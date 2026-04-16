Андреева о предстоящем матче с Паркс: «Она очень сложный соперник»

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о предстоящем матче второго круга турнира в Штутгарте.

Россиянка сыграет с американкой Алисией Паркс, прошедшей через квалификацию.

«Мы как-то играли с Паркс, но на «харде», так что на грунте это будет совершенно новый матч, — приводит слова Андреевой ТАСС. — Она очень сложный соперник: с сильным ударом, отличной подачей. Так что матч будет сложным. Но я не из тех, против кого просто играть, так что буду отталкиваться от этого. Буду фокусироваться на себе, на том, что я умею делать лучше всего для победы».

В матче первого круга Андреева обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко (5:7, 6:2, 6:4)

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