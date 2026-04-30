30 апреля, 21:18

Андреева о выходе в финал Madrid Open: «Очень довольна тем, как сыграла сегодня. Невероятно воодушевлена»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над американкой Хэйли Баптист (6:4, 7:6 (10:8)) в полуфинале Madrid Open.

— Я очень довольна тем, как сыграла сегодня, очень рада впервые выйти в финал, — сказала на пресс-конференции Андреева. — Конечно, чувствую себя прекрасно, невероятно воодушевлена. Мне кажется, сегодня я показывала очень хороший теннис, и особенно рада тому, что сумела сохранять концентрацию до самого конца матча. Очень счастлива впервые оказаться в финале.

— Финал в Линце, полуфинал в Штутгарте, теперь финал здесь, плюс вы продолжаете выступать в паре — как вы себя чувствуете физически на протяжении всего этого отрезка сезона?

— Честно говоря, чувствую себя отлично. Жаловаться не на что. Мы делаем все возможное для восстановления, и, думаю, я восстанавливаюсь довольно хорошо. Я не чувствую усталости и не ощущаю, что мне нужно несколько дней отдыха. Пока все идет хорошо, так что мы просто продолжим делать то же самое, чтобы я оставалась свежей и готовой.

— Три года назад, когда вам было всего 15, вы дошли здесь до четвертого круга, и это был один из ваших первых больших результатов. Теперь вы в финале. Что бы вы сказали той Мирре из прошлого?

— О боже, не знаю. Наверное, сказала бы: «Продолжай приезжать в Мадрид, потому что здесь ты играешь хорошо». Но тогда я вообще особо ни о чем не думала — просто старалась получать удовольствие от каждого матча и атмосферы. Думаю, я бы сказала себе: «Продолжай, борись несмотря ни на что, потому что впереди будут хорошие результаты, и ты будешь довольна тем, как развивается твоя игра.

В финале Madrid Open Андреева сыграет с победителем матча Марта Костюк — Анастасия Потапова.

Теннис
Мирра Андреева
