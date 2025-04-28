Андреева — о блэкауте в Мадриде: «Никогда не испытывала ничего подобного»

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала отключение электричества в Мадриде.

«Все пользуются телефонами с фонариками, но это также и весело, потому что все разговаривают друг с другом, атмосфера становится немного более дружелюбной. Это мой первый блэкаут. На самом деле это очень волнительно, потому что я никогда не испытывала ничего подобного. Очень рада, что они поставили меня первой и я смогла закончить все вовремя», — цитирует теннисистку официальный сайт WTA.

В четвертом круге 17-летняя Андреева обыграла украинку Юлию Стародубцеву со счетом 6:1, 6:4. В четвертьфинале она встретится с американкой Коко Гауфф.

Ранее сообщалось, что проблемы с электричеством также наблюдаются в Португалии, Италии и на юге Франции. Все встречи турнира в Мадриде были перенесены на завтра.