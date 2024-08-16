Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 00:59

Андреева обыграла Плишкову и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в третий круг турнира в Цинциннати. В двух сетах она обыграла чешку Каролину Плишкову — 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 24 минута. 17-летняя россиянка подала 6 раз навылет и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет и 12 двойных ошибок.

Следующий соперник Мирры определится в матче Анастасия Потапова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия).

Также в третий круг вышла Юлия Путинцева из Казахстана. Она в трех сетах выиграла у американки Коко Гауфф — 6:4, 2:6, 6:4

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:2, 6:3

Юлия Путинцева (Казахстан) — Коко Гауфф (США, 2) — 6:4, 2:6, 6:4

Теннис
Каролина Плишкова
Мирра Андреева
Юлия Путинцева
1
Читайте также
Павел Деревянко: история актера и известного фаната «Динамо»
Дюплантис устроит соревнования с рекордсменом мира в барьерном беге
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Почему «Спартак» вступил в «гонку вооружений» с «Зенитом»
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Калинская уступила Бадосе во втором круге турнира в Цинциннати
Новости
RSS RSS
Все новости