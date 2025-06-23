Андреева осталась на седьмом месте в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга теннисисток в одиночном разряде.
Лучшей из россиянок осталась Мирра Андреева. 18-летняя теннисистка сохранила седьмую позицию. Мирра проиграла в первом круге турнира в Берлине. 26-летняя россиянка Анна Калинская опустилась с 28-го места на 40-е. Она уступила в 1/2 финала квалификации турнира в Берлине.
25-летняя чешка Маркета Вондроушова, которая выиграла турнир в Берлине, поднялась с 164-го до 73-го места.
Лидерство в рейтинге сохранила белоруска Арина Соболенко. Второе и третье места занимают американки Коко Гауфф и Джессика Пегула.
Рейтинг WTA, версия от 23 июня:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 640 очков
2 (2). Коко Гауфф (США) — 7899
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6048
4 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 4806
5 (4). Циньвэнь Чжэн (Китай) — 4803
6 (6). Мэдисон Киз (США) — 4669
7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4636
8 (8). Ига Швентек (Польша) — 4618
9 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3727
10 (9). Эмма Наварро (США) — 3697
12 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 3216
18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2378
19 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 2335
40 (28). Анна Калинская (Россия) — 1342
43 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1276
44 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1261
53 (55). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1052
63 (63). Полина Кудерметова (Россия) — 998
69 (71). Анна Блинкова (Россия) — 907
73 (164). Маркета Вондроушова (Чехия) — 883
87 (87). Камилла Рахимова (Россия) — 777
94 (93). Эрика Андреева (Россия) — 739