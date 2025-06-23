Андреева осталась на седьмом месте в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга теннисисток в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок осталась Мирра Андреева. 18-летняя теннисистка сохранила седьмую позицию. Мирра проиграла в первом круге турнира в Берлине. 26-летняя россиянка Анна Калинская опустилась с 28-го места на 40-е. Она уступила в 1/2 финала квалификации турнира в Берлине.

25-летняя чешка Маркета Вондроушова, которая выиграла турнир в Берлине, поднялась с 164-го до 73-го места.

Лидерство в рейтинге сохранила белоруска Арина Соболенко. Второе и третье места занимают американки Коко Гауфф и Джессика Пегула.

Рейтинг WTA, версия от 23 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 640 очков

2 (2). Коко Гауфф (США) — 7899

3 (3). Джессика Пегула (США) — 6048

4 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 4806

5 (4). Циньвэнь Чжэн (Китай) — 4803

6 (6). Мэдисон Киз (США) — 4669

7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4636

8 (8). Ига Швентек (Польша) — 4618

9 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3727

10 (9). Эмма Наварро (США) — 3697

12 (12). Диана Шнайдер (Россия) — 3216

18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2378

19 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 2335

40 (28). Анна Калинская (Россия) — 1342

43 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1276

44 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1261

53 (55). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1052

63 (63). Полина Кудерметова (Россия) — 998

69 (71). Анна Блинкова (Россия) — 907

73 (164). Маркета Вондроушова (Чехия) — 883

87 (87). Камилла Рахимова (Россия) — 777

94 (93). Эрика Андреева (Россия) — 739