Андреева обыграла Дарт и вышла во второй круг турнира в Остине

Российская теннисистка Эрика Андреева прошла во второй круг турнира в Остине (США).

В первом круге она обыграла Хэрриет Дарт из Великобритании — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 3 часа и 34 минуты. Андреева допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Дарт 3 эйса, 5 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 22.

Во втором круге Андреева сыграет с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина) — Анна-Лена Фридзам (Германия).

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эрика Андреева (Россия, 2) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:3)