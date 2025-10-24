Андреева не выступит на Итоговом турнире WTA, Рыбакина квалифицировалась

Теннисистка Елена Рыбакина отобралась на Итоговый турнир WTA после победы над канадкой Викторией Мбоко в четвертьфинале турнира в Токио.

26-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, стала последней, восьмой участницей Итогового турнира. Он пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 1-8 ноября.

Также на участие в турнире претендовала первая ракетка России 18-летняя Мирра Андреева. В одиночном разряде она не смогла отобраться на соревнования, но сыграет в парном разряде с россиянкой Дианой Шнайдер.

Помимо Рыбакиной, на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде выступят белоруска Арина Соболенко, итальянка Жасмин Паолини, полька Ига Швентек, а также американские теннисистки Мэдисон Кис, Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Джессика Пегула.