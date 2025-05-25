Андреева назвала самую неудобную соперницу в туре

Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая шестое место в мировом рейтинге, признала, что американка Кори Гауфф — ее самый неудобный соперник в туре.

«Коко Гауфф невероятно атлетична, и против нее сложно завершать розыгрыши агрессивной игрой. Кажется, будто она везде успевает — достает каждый мяч и постоянно возвращает его обратно. Играть против такого соперника непросто. У нее отличная ментальная устойчивость: она борется до конца и не сдается ни при каких обстоятельствах. Конечно, все теннисистки сражаются за каждый балл, но Гауфф умеет оказывать особое давление. У нее мощный удар слева и сильная подача. Она действительно выдающаяся спортсменка — неслучайно уже владеет титулом «Большого шлема». Если мне снова придется с ней встретиться, я просто приму этот вызов и постараюсь выложиться на все сто», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

На данный момент Андреева проиграла Гауфф во всех четырех личных встречах.