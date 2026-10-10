Андреева начнет турнир в Ухане с матча против Ястремской или Букши

Россиянка Мирра Андреева получила третий номер посева на турнире WTA-1000 в Ухане и начнет выступление со второго круга.

Согласно официальной турнирной сетке WTA, соперницей Мирры Андреевой во втором круге соревнований в китайском Ухане станет победительница матча между украинкой Даяной Ястремской и испанкой Кристиной Букшей. Россиянка посеяна под третьим номером и освобождена от участия в первом круге. Встреча Ястремской и Букши определит, с кем Мирра проведет свой первый матч на этом турнире.

Основная сетка соревнований категории WTA-1000 стартует 12 октября. Как сообщают организаторы и WTA, игры первого круга пройдут 12 и 13 октября, а встречи второго раунда назначены на 14 октября. Финал одиночного разряда состоится 18 октября. Всего в основной сетке выступят 56 теннисисток, а восемь сильнейших сеяных начнут борьбу со второго круга.

Первый номер посева получила белоруска Арина Соболенко, второй — американка Джессика Пегула. Кроме Андреевой пропуск первого раунда получили, в частности, Линда Носкова, Элина Свитолина, Каролина Мухова и Ига Швентек. Победительница турнира заработает 1000 рейтинговых очков. Общий призовой фонд соревнований составляет 4 088 211 долларов.

Жеребьевка прошла 10 октября, в день полуфинала Андреевой на турнире WTA-1000 в Пекине. Там россиянка обыграла Николу Бартунькову и вышла в финал. Поэтому перед началом выступления в Ухане ей предстоит завершить предыдущий турнир. На момент жеребьевки соперница россиянки во втором круге еще не была определена.