Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира в Майами

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер во втором круге парного турнира в Майами обыграли китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Встреча продолжалась 51 минуту и завершилась со счетом 6:1, 6:2. На счету победительниц 3 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В третьем круге Андреева и Шнайдер встретятся с россиянкой Екатериной Александровой и американкой Пейтон Стирнс.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай, WC) — 6:1, 6:2