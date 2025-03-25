Теннис
25 марта, 03:13

Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер во втором круге парного турнира в Майами обыграли китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Встреча продолжалась 51 минуту и завершилась со счетом 6:1, 6:2. На счету победительниц 3 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В третьем круге Андреева и Шнайдер встретятся с россиянкой Екатериной Александровой и американкой Пейтон Стирнс.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай, WC) — 6:1, 6:2

  • Из Алматы

    Как-то уж слишком легко МиДи победили достаточно опытную пару, состоящую из 30-и и 36-илетних китаянок. 6:1, 3:0. На перерыве явно чуть расслабились, и проиграли подряд два гейма. Но зато потом китаянки на фоне собравшихся МиДи выглядели просто бледно. Интересной может получиться следующая игра - с парой из Александровой (показывавшей хорошую игру после того, как тренер Игорь Андреев перешёл к ней от Дианы; победила в Дохе последовательно Радукану, Соболенко, Мертенс и Пегулу, и проиграла из-за накопленной усталости только в полуфинале Анисимовой) и Стирнс, проигравшей Мирре в 1/8 финала в Дубае (после тяжёлой победы над Чжэн Циньвэнь...).

    25.03.2025

  • Александр Иванов

    да кому нужны эти парники , их же никто не смотрит, а и не помню что б когда- нибудь показывали по ТВ. Правильно в Индиан их даже вынесли за рамки основного турнира

    25.03.2025

  • dedpihto59

    сейчас все силы на пару, в личке не получилось:woman_shrugging::fist::muscle::bangbang:?

    25.03.2025

  • Konstantin Gorozhankin

    Здорово, что теперь постоянно играют вместе. Мощная пара у России растёт, потенциальная первая ракетка мира на года

    25.03.2025

  • TokTram_

    Рады за тебя. Но к теннису твои пристрастия не имеют отношения. Хочешь быть с Тарзаном - будь. Но без подробностей для обшественности.

    25.03.2025

  • igor1972

    Очень легко, на классе победили. Игра россиянок порадовала откровенно.Так как в одиночке вылетели, можно постараться победить в паре. В 1/4 соперницы точно проходимые

    25.03.2025

  • AlexM

    Молодцы Мирра и Диана, умнички с победой и выходом в следующий раунд соревнований. Мирру с камбэком.

    25.03.2025

  • krinf15

    Сегодняшней ночью два раза невольно подумалось о скорости: прежде всего - в позитивном ключе - та быстрота и напор с какой наши девчули за неполный час разобрались с китаянками; и только лишь спустя два с лишним часа (!!!) появилась эта информация о победе, состоящая аж из ЧЕТЫРЁХ предложений! ((((( :man_shrugging:

    25.03.2025

  • krinf15

    С одной стороны - победа МиДи очень порадовала, с другой - тревожно за физическое состояние Миррочки, ведь накануне в ночном матче она выглядела не совсем здоровой и в первом сете дважды прибегала к медицинской помощи. Честно говоря, весь день поглядывал на флэшскоре за статусом этого матча, так как был уверен, что наши снимутся... Однако же, по факту - очень здорово, что проблема со здоровьем оказалась краткосрочной!

    25.03.2025

  • krinf15

    Молодчинки девчули, очень порадовали! За неполный час буквально снесли соперниц с корта! Начиная с четвёртого гейма первого сета, говоря футбольным языком, игра шла практически в одни ворота!

    25.03.2025

