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16 апреля, 14:45

Андреева и Шнайдер сыграют в паре на турнирах в Риме и Мадриде

Сергей Ярошенко
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что сыграет на парных турнирах в Риме и Мадриде в дуэте с соотечественницей Дианой Шнайдер.

«На грунтовых турнирах в Мадриде и Риме играю с Дианой. Это наше давнее сотрудничество, мы хорошо друг друга знаем», — сказала спортсменка на пресс-конференции турнира в Штутгарте.

Ранее Андреева играла на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами в дуэте с канадкой Викторией Мбоко. В последний раз Андреева и Шнайдер выступали в паре на Итоговом турнире WTA-2025 в Эр-Рияде.

«Тысячник» в Мадриде пройдет с 21 апреля по 2 мая, турнир в Риме — с 5 по 16 мая.

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Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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