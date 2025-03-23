Теннис
23 марта, 16:05

Андреева и Шнайдер рассказали, с кем хотели бы поужинать из звезд спорта

Игорь Рабинер
Обозреватель

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером во время супертурнира в Майами рассказали о спортсменах, с которыми мечтают пообщаться за ужином.

Андреева: — Я бы хотела поужинать в компании с Роджером Федерером и Рафой Надалем. Новака Джоковича я тут вижу каждый день, он до сих пор играет. Его я более-менее знаю, в курсе, что происходит. А у Роджера и Рафы я бы очень-очень хотела что-нибудь поспрашивать. Федерера вообще никогда не видела вживую.

Шнайдер: — Я только матч смотрела. Фотка есть!

Андреева: — А я вообще ничего не видела [на корте]. Для меня было бы очень круто сходить с ними куда-нибудь покушать.

Шнайдер: — Я тоже. Добавила бы еще к списку Мирры Штеффи Граф и Андре Агасси. Семейную пару.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер.Мирра болеет за «Лейкерс», Диана — за «Акрон». Интервью с двумя юными топ-теннисистками

