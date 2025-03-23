Андреева и Шнайдер рассчитывают выиграть турнир «Большого шлема» в паре уже в этом году

Юные звезды российского тенниса Мирра Андреева и Диана Шнайдер в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером рассказали о цели в парном разряде в нынешнем сезоне.

Дуэт, созданный накануне Олимпиады-2024, завоевал серебро в Париже, выиграл в январе турнир в Брисбене, а также дошел до полуфиналов Australian Open и турнира в Дохе. Во втором круге «тысячника» в Майами россиянок ждут китаянки Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Шнайдер: — Я бы пожелала нам вместе выиграть «Шлем». В этом году. В паре.

Андреева: — Давай! И еще — чтобы карьеры у нас были долгие и без травм.

— Теперь на всех турнирах «Большого шлема» и «тысячниках» будете играть вместе?

Шнайдер: — На этот год мы точно договорились, что играем все «Большие шлемы» и «мастерсы» вместе. (Андреева кивает.) А дальше посмотрим. Сядем, поговорим и обсудим.

— Можно ли вас ждать в паре на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе?

Шнайдер: — До нее еще очень далеко! (Обе смеются.)