Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

23 марта, 16:20

Андреева и Шнайдер рассчитывают выиграть турнир «Большого шлема» в паре уже в этом году

Теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева
Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Юные звезды российского тенниса Мирра Андреева и Диана Шнайдер в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером рассказали о цели в парном разряде в нынешнем сезоне.

Дуэт, созданный накануне Олимпиады-2024, завоевал серебро в Париже, выиграл в январе турнир в Брисбене, а также дошел до полуфиналов Australian Open и турнира в Дохе. Во втором круге «тысячника» в Майами россиянок ждут китаянки Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Шнайдер: — Я бы пожелала нам вместе выиграть «Шлем». В этом году. В паре.

Андреева: — Давай! И еще — чтобы карьеры у нас были долгие и без травм.

— Теперь на всех турнирах «Большого шлема» и «тысячниках» будете играть вместе?

Шнайдер: — На этот год мы точно договорились, что играем все «Большие шлемы» и «мастерсы» вместе. (Андреева кивает.) А дальше посмотрим. Сядем, поговорим и обсудим.

— Можно ли вас ждать в паре на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе?

Шнайдер: — До нее еще очень далеко! (Обе смеются.)

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер.Мирра болеет за «Лейкерс», Диана — за «Акрон». Интервью с двумя юными топ-теннисистками

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Читайте также
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Банк России меняет внешний облик и номиналы банкнот. Что нужно знать
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Сулейманова могли задержать по подозрению в организации убийства экс-главы ФСФО Таля
Популярное видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • AlexM

    Вперёд к новым победам Мирра и Диана!

    23.03.2025

    • Мирра Андреева — Аманда Анисимова: трансляция финала турнира WTA в Майами онлайн

    Андреева и Шнайдер хотели бы накануне «Ролан Гаррос» сходить в Диснейленд

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости