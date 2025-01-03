Андреева и Шнайдер пробились в финал парного турнира в Брисбене
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили Сюко Аояма и Эри Ходзуми из Японии и вышли в финал турнира WTA в Брисбене
Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась победой российской пары со счетом 7:5, 6:2.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Сюко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — 7:5, 6:2
Следующий соперник
Присцилла Хон/Анна Калинская (Австралия/Россия, WC)
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