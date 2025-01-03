Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:40

Андреева и Шнайдер пробились в финал парного турнира в Брисбене

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили Сюко Аояма и Эри Ходзуми из Японии и вышли в финал турнира WTA в Брисбене
Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась победой российской пары со счетом 7:5, 6:2.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Сюко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — 7:5, 6:2

Следующий соперник

Присцилла Хон/Анна Калинская (Австралия/Россия, WC)

Кори Шнайдер
Теннис
Мирра Андреева
Читайте также
Как футболисты отрывались на Новый год
Опубликован производственный календарь на 2025 год
Forbes сообщил о распаде механизированной бригады ВСУ до прибытия на фронт
Четыре россиянина вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ за 25 лет по версии Sportsnet
Око за око: как хищение российских резервов отразится на ЕС
Эксперт напомнила об индексации пенсии работающим пенсионерам в 2025 году
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Полина Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA в Брисбене

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости