23 марта, 16:35

Андреева и Шнайдер хотели бы накануне «Ролан Гаррос» сходить в Диснейленд

Игорь Рабинер
Обозреватель

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в разговоре с Игорем Рабинером во время супертурнира в Майами рассказали о судьбе билетов в Диснейленд, которые были подарены им «СЭ» за успешное выступление в парном турнире Олимпиады-2024. Билеты действительны один год, но пока девушки не успели ими воспользоваться.

Андреева: — У меня мама — ответственная за них. Все сохранила, конечно!

Шнайдер: — Я тоже!

Андреева: — До «Ролан Гаррос» хотелось бы вместе сходить. Со временем будет сложно, но мы постараемся.

Шнайдер: — Было бы здорово!

— За эти восемь месяцев, прошедшие с Парижа, вы превратились в подружек? Можно ли дружить, играя в туре, и делитесь ли уже друг с дружкой чем-то сокровенным?

Андреева: — Я бы сказала, что да. Мы обе — достаточно открытые, но первым встречным ничего сокровенного, конечно, говорить не будем. Но чувствую, что Диане сейчас уже можно. Да я уже поделилась! Много чего рассказала!

Шнайдер: — Полностью согласна. Всегда сложно бывает в самом начале, тем более мы прямо так резко стартовали — с Олимпиады, с этим давлением. А потом уже, когда стали больше общаться, поняли, что у нас очень много общего. Как смотрим на вещи, как шутим — у нас юмор похожий. Так что общаться легко.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер.Мирра болеет за «Лейкерс», Диана — за «Акрон». Интервью с двумя юными топ-теннисистками

Диана Шнайдер
Мирра Андреева
