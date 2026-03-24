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Андреева и Мбоко снялись с матча второго круга парного турнира в Майами

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Мирра Андреева снялась с «тысячника» в Майами в парном разряде.

24 марта 18-летняя россиянка в паре с канадкой Викторией Мбоко должна была сыграть против дуэта Сторм Хантер/Джессика Пегула (Австралия/США).

23 марта Андреева уступила Мбоко на турнире в Майами в одиночном разряде — 6:7 (4:7), 6:4, 0:6.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Сторм Хантер/Джессика Пегула (Австралия/США) — Мирра Андреева/Виктория Мбоко (Россия/Канада) — 0:0 отказ 2-й пары

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Теннис
Мирра Андреева
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