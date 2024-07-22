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Сегодня, 17:20

Андреева и Лансере с разгромной победы стартовали на парном турнире в Яссы

Алина Савинова
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Российские теннисистки Мирра Андреева и София Лансере вышли во второй круг турнира в Яссы в парном разряде.

В матче первого раунда россиянки победили представительницу Словении Далилу Якупович и Бибиан Схофс из Нидерландов со счетом 6:0, 6:3. Встреча длилась 1 час 1 минуту.

Следующими соперницами Андреевой и Лансере станут победительницы матча Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 1) — Амина Аншба/Анастасия Детюк (Россия/Чехия).

17-летняя Андреева также сыграет во втором круге турнира в Яссы в одиночном разряде, Лансере не смогла выйти в основную сетку соревнования.

Яссы (Румыния)

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Мирра Андреева/София Лансере (Россия) — Далила Якупович/Бибиан Схофс (Словения/Нидерланды) — 6:0, 6:3

Теннис
Мирра Андреева
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