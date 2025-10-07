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7 октября 2025, 18:23

Андреева эмоционально выругалась в матче против Зигемунд на турнире в Ухане

Алина Савинова

Российская теннисистка Мирра Андреева эмоционально отреагировала на ошибку в гейме на своей подаче в матче против немки Лауры Зигемунд во втором круге турнира в Ухане.

18-летняя россиянка с помощью нецензурной лексики заявила, что ей надоел теннис.

Спортсменки встречаются между собой впервые в WTA-туре в одиночном разряде. Первый сет матча выиграла Андреева со счетом 7:6 (7:4), вторая партия осталась за немкой — 6:3.

Турнир в Ухане стартовал 6 октября и завершится 12 октября.

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Теннис
Мирра Андреева
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