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13 января, 10:30

Мирра Андреева — Мария Боузкова: онлайн-трансляция матча турнира WTA в Аделаиде

Андреева сыграет с Боузковой во втором круге турнира в Аделаиде 13 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с чешкой Марией Боузковой во втором круге турнира в Аделаиде во вторник, 13 января. Начало — после 12.30 по московскому времени.

Мирра Андреева — Мария Боузкова: трансляция турнира в Аделаиде в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

18-летняя Андреева — восьмая ракетка мира. 27-летняя Боузкова занимает 45-е место в рейтинге WTA.

В первом круге «пятисотника» чешская теннисистка обыграла Паулу Бадосу в трех сетах — 3:6, 6:3, 6:4.

Турнир категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) на хардовых кортах пройдет с 12 по 17 января.

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Теннис
Мирра Андреева
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