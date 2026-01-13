Мирра Андреева — Мария Боузкова: онлайн-трансляция матча турнира WTA в Аделаиде
Андреева сыграет с Боузковой во втором круге турнира в Аделаиде 13 января
Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с чешкой Марией Боузковой во втором круге турнира в Аделаиде во вторник, 13 января. Начало — после 12.30 по московскому времени.
Мирра Андреева — Мария Боузкова: трансляция турнира в Аделаиде в прямом эфире (видео онлайн)
В прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
18-летняя Андреева — восьмая ракетка мира. 27-летняя Боузкова занимает 45-е место в рейтинге WTA.
В первом круге «пятисотника» чешская теннисистка обыграла Паулу Бадосу в трех сетах — 3:6, 6:3, 6:4.
Турнир категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) на хардовых кортах пройдет с 12 по 17 января.
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