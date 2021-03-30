Андрееску вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску 30 марта в матче 1/8 финала турнира в Майами (США) в трех сетах обыграла испанку Гарбинье Мугурусу — 3:6, 6:3, 6:2.

Соперницы провели на корте два часа и 26 минут.

Следующей соперницей Андрееску станет испанка Сара Соррибес-Тормо.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Бьянка Андрееску (Канада, 8) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) — 3:6, 6:3, 6:2