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Андрееску рассказала о самой запоминающейся встрече с болельщиком

10:58
Бьянка Андрееску. Фото Reuters
Бьянка Андрееску. Фото Reuters
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о самой запоминающейся встрече с болельщиком.

— Это произошло на Открытом чемпионате США. — цитирует Андрееску Essentially Sports со ссылкой на Tennis Channel. - Тот парень смотрел все матчи с моим участием и перед стартом турнира сказал, что поставил 10 тысяч долларов на мою победу. На финале он тоже был. Пришел и сказал: «Я тебя люблю. Выйдешь за меня?»

Андрееску победила на Открытом чемпионате США-2019. В финальном матче она обыграла американку Серену Уильямс — 6:3, 7:5.

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