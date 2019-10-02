Андрееску прошла Мертенс во втором раунде турнира в Пекине

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла бельгийку Элисе Мертенс (6:3, 7:6(7:5)) во втором раунде турнира АТР в Пекине (Китай).

Матч продолжался один час и 57 минут. В следующем раунде Андрееску сыграет с американкой Дженифер Брэди, которая ранее обыграла свою соотечественницу Мэдисон Киз.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Бьянка Андрееску (Канада, 5) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 7:6(7:5)

Дженнифер Брэди (США, Q) — Мэдисон Кис (США, 11) — 2:6, 6:4, 6:4