Андрееску обыграла Мугурусу в первом круге турнира в Аделаиде

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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску в первом круге турнира в Аделаиде обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 0:6, 7:6 (7:3), 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. На счету канадки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Андрееску встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Вероника Кудерметова (Россия).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бьянка Андрееску (Канада) — Гарбинье Мугуруса (Испания, WC) — 0:6, 7:6 (7:3), 6:1

Кайя Канепи (Эстония) — Александра Соснович (Белоруссия) — 4:6, 6:1, 6:4