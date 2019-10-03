Андрееску обыграла Брэди в матче третьего круга турнира WTA в Пекине
15:52
В матче 3-го круга турнира WTA в Пекине канадка Бьянка Андрееску обыграла американку Дженнифер Брэди — 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 9 минут.
В следующем раунде 19-летняя Андрееску сыграет с японкой Наоми Осакой.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Бьянка Андрееску (Канада, 5) — Дженнифер Брэди (США, Q) — 6:1, 6:3
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