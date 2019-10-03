Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Теннис   //    WTA

Андрееску обыграла Брэди в матче третьего круга турнира WTA в Пекине

15:52
Теги:

В матче 3-го круга турнира WTA в Пекине канадка Бьянка Андрееску обыграла американку Дженнифер Брэди — 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час 9 минут.

В следующем раунде 19-летняя Андрееску сыграет с японкой Наоми Осакой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Бьянка Андрееску (Канада, 5) — Дженнифер Брэди (США, Q) — 6:1, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир