Андрееску не будет защищать титул на турнире в Индиан-Уэллсе

Бьянка Андрееску отказалась от участия в турнире в Индиан-Уэллсе (США). Канадка снялась с соревнований из-за проблем с коленом и покинет топ-10 рейтинга WTA. Она является действующей победительницей турнира.

— Наверное, как многие знают, я залечиваю травму, которую получила на Итоговом турнире, — приводит слова Андрееску пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе. — Путь к восстановлению длинный, хотя очень хотела защитить титул. К сожалению, еще не готова к этому.

Ранее от участия в турнире отказались Ангелик Кербер и Виктория Азаренко.