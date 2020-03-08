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Андрееску не будет защищать титул на турнире в Индиан-Уэллсе

01:26
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Бьянка Андрееску отказалась от участия в турнире в Индиан-Уэллсе (США). Канадка снялась с соревнований из-за проблем с коленом и покинет топ-10 рейтинга WTA. Она является действующей победительницей турнира.

— Наверное, как многие знают, я залечиваю травму, которую получила на Итоговом турнире, — приводит слова Андрееску пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе. — Путь к восстановлению длинный, хотя очень хотела защитить титул. К сожалению, еще не готова к этому.

Ранее от участия в турнире отказались Ангелик Кербер и Виктория Азаренко.

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