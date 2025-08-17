Захарова обыграла Биррелл и вышла во второй круг турнира в Кливленде
Российская теннисистка Анастасия Захарова победила австралийку Кимберли Биррелл в первом круге турнира в Кливленде — 5:7, 6:4, 6:3.
В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Хэйли Баптист (США, 8).
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Захарова (Россия) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 5:7, 6:4, 6:3
