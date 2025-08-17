Теннис
17 августа, 22:06

Захарова обыграла Биррелл и вышла во второй круг турнира в Кливленде

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Анастасия Захарова победила австралийку Кимберли Биррелл в первом круге турнира в Кливленде — 5:7, 6:4, 6:3.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Хэйли Баптист (США, 8).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Захарова (Россия) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 5:7, 6:4, 6:3

Теннис
Анастасия Захарова (теннис)
  • Вадим Маскаев

    Вот уж с чем, а с характером у Настюхи полный порядок. Игрок-боец!

    18.08.2025

  • Из Алматы

    В лайве Захарова теперь на ровно 100-м месте.

    18.08.2025

  • Алехандрохорс

    Какая Анастасия боец последнее время. Как она 5:7;0:3 превратила в 5:7; 6:4; 6:3!!! Мои поздравления!

    17.08.2025

  • Иван Л.

    Анастисия, это не какая-то там Энэстэйша! Молодец!

    17.08.2025

