Захарова вышла в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла американку Каролин Долхайд в полуфинале квалификации турнира в Индиан-Уэллсе — 7:5, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 26 минут.

Захарова ни разу не подала навылет, не допустила ни одной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Долхайд 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В финале квалификации 24-летняя Захарова встретится с чешкой Линдой Фрухвиртовой.