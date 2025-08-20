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20 августа 2025, 21:20

Захарова на отказе Лис вышла в полуфинал турнира в Кливленде

Алина Савинова

Немецкая теннисистка Ева Лис снялась с четвертьфинального матча против россиянки Анастасии Захаровой на турнире в Кливленде.

В своих соцсетях немка объяснила свое решение тем, что хочет восстановиться и быть готовой к US Open.

Захарова в полуфинале Кливленда сыграет либо против Сораны Кирсти из Румынии, либо против победительницы пары Людмила Самсонова (Россия, 1) — Ван Яфань (Китай, Q).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Захарова (Россия) — Ева Лис (Германия) — 0:0 отказ 2-го игрока

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Теннис
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