Захарова на отказе Лис вышла в полуфинал турнира в Кливленде
Немецкая теннисистка Ева Лис снялась с четвертьфинального матча против россиянки Анастасии Захаровой на турнире в Кливленде.
В своих соцсетях немка объяснила свое решение тем, что хочет восстановиться и быть готовой к US Open.
Захарова в полуфинале Кливленда сыграет либо против Сораны Кирсти из Румынии, либо против победительницы пары Людмила Самсонова (Россия, 1) — Ван Яфань (Китай, Q).
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анастасия Захарова (Россия) — Ева Лис (Германия) — 0:0 отказ 2-го игрока
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