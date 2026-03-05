Захарова вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла Эллу Зайдель из Германии в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 8 минут. 24-летняя россиянка ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 4 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 1).

Следующей соперницей Захаровой будет британка Эмма Радукану. Матч пройдет 6 марта.

Другая россиянка Оксана Селехметьева потерпела поражение от австралийки Кимберли Биррелл (1:6, 4:6) и не смогла выйти во второй круг.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Захарова (Россия) — Элла Зайдель (Германия) — 6:2, 6:2

Кимберли Биррелл (Австралия) — Оксана Селехметьева (Россия) — 6:1, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания) — 6:4, 6:2

Сорана Кирстя (Румыния) — Татьяна Мария (Германия) — 6:4, 4:6, 6:3

Айла Томлянович (Австралия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 7:5, 6:2

Анастасия Потапова (Австрия) — Марина Стакушич (Канада, Q) — 4:6, 6:1, 7:5