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9 июня 2025, 19:10

111-я ракетка мира Захарова выбила Векич в первом круге турнира в Лондоне

Руслан Минаев
Анастасия Захарова.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Анастасия Захарова победила хорватку Донну Векич в первом круге турнира серии WTA 500 в Лондоне — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 20 минут.

111-я ракетка мира Захарова сделала за игру 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. У полуфиналистки Уимблдона-2024 и финалистки Олимпиады-2024 Векич — 4 эйса, 6 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 попыток.

Соперницей 23-летней Захаровой во втором круге станет победительница Australian Open-2025 американка Мэдисон Киз.

Лондон (Великобритания)

Турнир WTA The HSBC Championships

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Захарова (Россия, Q) — Донна Векич (Хорватия) — 6:3, 6:3

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Теннис
Анастасия Захарова (теннис)
Донна Векич
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