113-я ракетка мира россиянка Захарова пробилась во второй круг турнира в Гонконге
Россиянка Анастасия Захарова победила кореянку Чан Со Чон в первом круге турнира в Гонконге — 7:5, 6:4.
Матч длился 1 час 49 минут. Захарова сделала за игру 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.
113-я ракетка мира во втором круге встретится с Варварой Грачевой, представляющей Францию.
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Захарова (Россия) — Чан Со Чон (Корея, LL) — 7:5, 6:4
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