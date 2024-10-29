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Сегодня, 16:22

113-я ракетка мира россиянка Захарова пробилась во второй круг турнира в Гонконге

Руслан Минаев
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Россиянка Анастасия Захарова победила кореянку Чан Со Чон в первом круге турнира в Гонконге — 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 49 минут. Захарова сделала за игру 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.

113-я ракетка мира во втором круге встретится с Варварой Грачевой, представляющей Францию.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Захарова (Россия) — Чан Со Чон (Корея, LL) — 7:5, 6:4

Теннис
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