Захарова обыграла Андрееску в финале квалификации турнира в Ухане

Российская теннисистка Анастасия Захарова победила экс-четвертую ракетку мира Бьянку Андрееску из Канады финале квалификации турнира в Ухане — 1:6, 7:6 (8:6), 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 54 минуты. Захарова не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету Андрееску 7 подач навылет, 5 «двойных» и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

23-летняя россиянка пробилась в основную сетку турнира, который пройдет в Ухане с 6 по 12 октября.