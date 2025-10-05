Теннис
Сегодня, 09:12

Захарова обыграла Андрееску в финале квалификации турнира в Ухане

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Анастасия Захарова победила экс-четвертую ракетку мира Бьянку Андрееску из Канады финале квалификации турнира в Ухане — 1:6, 7:6 (8:6), 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 54 минуты. Захарова не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету Андрееску 7 подач навылет, 5 «двойных» и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

23-летняя россиянка пробилась в основную сетку турнира, который пройдет в Ухане с 6 по 12 октября.

  • Я из Волгограда

    Не, ну а ч? вы хотели? Обратите внимание, сколько мячей она выиграла в третьем сете на своей первой подаче. Аж 14 из 12-ти. Это 117 процентов. По крайней мере так Флешскор пишет. Я на всякий случай сделал себе скриншот из Флешскора. А то ещ? ненароком исправят свой косяк...

    05.10.2025

    • Блинкова вышла в финал квалификации турнира в Ухане

