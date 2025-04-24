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Сегодня, 18:50

Севастова выбила Остапенко с турнира в Мадриде и сыграет против Шнайдер

Алина Савинова
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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова обыграла свою соотечественницу Елену Остапенко во втором круге турнира в Мадриде — 7:6 (7:2), 6:2.

Матч продолжался 1 час 32 минуты.

В третьем раунде «тысячника» в столице Испании Севастова встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, которая ранее победила американку Кэти Волынец (6:1, 6:2).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Севастова (Латвия) — Елена Остапенко (Латвия, 23) — 7:6 (7:2), 6:2

Теннис
Диана Шнайдер
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