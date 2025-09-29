Потапова обыграла Сонмез и вышла в четвертый круг турнира в Пекине
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла представительницу Турции Зейнеп Сонмез в третьем круге турнира в Пекине — 6:3, 7:5.
Матч продлился 1 час 29 минут.
На счету Потаповой 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Ее соперница сделала 1 эйс, допустила 6 двойных и реализовала 2 брейк-пойнта из 4.
В следующем круге 24-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Анастасия Потапова (Россия) — Зейнеп Сонмез (Турция) — 6:3, 7:5
