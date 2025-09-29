Теннис
29 сентября, 12:35

Потапова обыграла Сонмез и вышла в четвертый круг турнира в Пекине

Сергей Ярошенко
Анастасия Потапова.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла представительницу Турции Зейнеп Сонмез в третьем круге турнира в Пекине — 6:3, 7:5.

Матч продлился 1 час 29 минут.

На счету Потаповой 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Ее соперница сделала 1 эйс, допустила 6 двойных и реализовала 2 брейк-пойнта из 4.

В следующем круге 24-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Потапова (Россия) — Зейнеп Сонмез (Турция) — 6:3, 7:5

Теннис
Анастасия Потапова
  • Venco

    Для любой из россиянок выход в третий круг такого турнира - успех, не говоря уже о четвертом. Причем для подавляющего большинства недосягаемый. Всего четыре смогли выиграть хотя бы один матч, и лишь - две - больше одного.

    29.09.2025

  • Djin Ignatov

    Молодец ! Жаль что в следующем круге уже проиграет ! Но это надо повышать свое мастерство ! И днем и особенно ночью !

    29.09.2025

  • Николай Шибаев

    Это уже для Потаповой успех...

    29.09.2025

  • Алехандрохорс

    Молодец, Анастасия. Отличная победа. Поддержала Мирру. Переиграла турчанку, которая во 2 круге одержала очень хорошую победу над Таусон (WTA11) и которая вообще по хорошему упёртая и трудолюбивая, благодоря чему вошла сперва в ТОП-200, а теперь честно заработала и ТОП-100 мира.

    29.09.2025

  • nikola mozaev

    Потапова сейчас набрала мощный ход. Очень ждём от Насти прорыва в результатах, играть она умеет.

    29.09.2025

    Рахимова и Зигемунд прошли в четвертьфинал парного турнира в Пекине

