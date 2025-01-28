Потапова вышла во второй круг турнира в Линце

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла австрийку Юлию Грабер в первом круге турнира в Линце — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 8 минут. Потапова сделала за игру 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов.

33-я ракетка мира во втором круге турнира в Австрии сыграет с Ребеккой Шрамковой из Словакии.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, 6) — Юлия Грабер (Австрия, WC) — 6:2, 6:2