Потапова вышла во второй круг турнира в Румынии
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла австрийку Юлию Грабер и вышла во второй круг турнира в Румынии— 6:4, 6:0.
Матч длился 1 час 14 минут. Потапова реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов, сделала 4 эйса и допустила 5 двойных ошибок.
32-я ракетка мира во втором круге встретится с победителем матча Аранча Рус (Нидерланды) — Виктория Голубич (Швейцария).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия, 1) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:4, 6:0
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