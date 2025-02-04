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Сегодня, 13:29

Потапова вышла во второй круг турнира в Румынии

Камила Абдурахманова
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Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла австрийку Юлию Грабер и вышла во второй круг турнира в Румынии— 6:4, 6:0.

Матч длился 1 час 14 минут. Потапова реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов, сделала 4 эйса и допустила 5 двойных ошибок.

32-я ракетка мира во втором круге встретится с победителем матча Аранча Рус (Нидерланды) — Виктория Голубич (Швейцария).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, 1) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:4, 6:0

Теннис
Анастасия Потапова
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