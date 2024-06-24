Потапова проиграла Юань в первом круге турнира в Истборне

Россиянка Анастасия Потапова проиграла китаянке Юань Юэ в первом круге турнира в Истборне — 3:6, 6:7 (1:4).

В концовке тай-брейка во втором сете Потапова отказалась от продолжения матча. Встреча длилась 1 час 42 минуты.

Потапова сделала за игру 4 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. У Юань — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 из 10 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге китаянка сыграет с победительницей матча Д Дарья Касаткина (Россия, 6) — Ван Синьюй (Китай).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Юань Юэ (Китай) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 6:6 (4:1) отказ 2-го игрока