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Сегодня, 11:38

Потапова: «Могу только молиться, что россиянам дадут сыграть на Уимблдоне»

Виталий Косик
Корреспондент
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Теннисистка Анастасия Потапова высказалась о возможном допуске российских спортсменов на Уимблдон.

«Хотелось бы мне сыграть на Уимблдоне? Конечно, я мечтаю об этом, потому что это одна из моих любимых частей сезона. Я могу только молиться и надеяться на это. Если мы сможем выступить там, я буду очень счастлива», — приводит слова Потаповой Daily Mail.

Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) до сих пор не приняла окончательного решения о допуске россиян и белорусов к турниру.

В своем первом матче на турнире в Майами Потапова обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3. Россиянка встретится с американкой Кори Гауфф в следующей стадии соревнования.

Теннис
Анастасия Потапова
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