Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Нур-Султане
09:39
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла голландку Десли Керхов (7:5, 6:1) в первом круге турнира в Нур-Султане. Матч длился 1 час 16 минут.
В следующем круге Потапова встретится с победительницей в матче Кристина Младенович (Франция) — Анна Данилина (Казахстан).
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир WTA Astana Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия, WC) — Десли Керхов (Нидерланды) — 7:5, 6:1.
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