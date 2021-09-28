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Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Нур-Султане

09:39
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Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла голландку Десли Керхов (7:5, 6:1) в первом круге турнира в Нур-Султане. Матч длился 1 час 16 минут.

В следующем круге Потапова встретится с победительницей в матче Кристина Младенович (Франция) — Анна Данилина (Казахстан).

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, WC) — Десли Керхов (Нидерланды) — 7:5, 6:1.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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