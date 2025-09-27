Теннис
27 сентября, 08:29

Потапова обыграла Мбоко и вышла в третий круг турнира в Пекине

Сергей Ярошенко
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла канадку Викторию Мбоко во втором круге турнира в Пекине — 7:6 (7:5), 7:5.

Матч продлился 2 часа 7 минут.

На счету Потаповой 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. Ее соперница сделала 1 эйс, допустила 8 «двойных» и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

В следующем круге 24-летняя россинка сыграет с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Зейнеп Сонмез (Турция)

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия) — Виктория Мбоко (Канада, 21) — 7:6 (7:5), 7:5

  • 678ugu

    Молодец Настя! Не испугалась большой и страшной негры!

    27.09.2025

  • Садовник

    И Мбаппе обыграет. А пока Таусон собралась во втором сете.

    27.09.2025

  • Faierman 32

    Как то даже странно).Решила задержаться в Пекине,еще не все бутики обошла))?

    27.09.2025

  • Venco

    Да, удивила. Но на этом сегодня похоже все. От Самсоновой и Шнайдер чего-то особенного ждать не приходится.

    27.09.2025

  • nikola mozaev

    Потапова действительно сегодня приятно удивила, обыграв молодую канадку, которой прочат большое будущее. Но, похоже, пока Мбоко ещё сыровата для того, чтобы стабильно показывать высокие результаты.

    27.09.2025

  • sirah

    Приятная неожиданность, конечно, не верил. Настя, прости!

    27.09.2025

  • Алехандрохорс

    Отлично, Анастасия. Очень собранно и целеустремлённо играла, отыгрывая брейкпоинты. И добилась хорошей победа над 21 сеяной!

    27.09.2025

  • Marty Friedman

    ножиданно, эта мбоку-с-припёку в этом году уже навела шороху

    27.09.2025

