Потапова обыграла Мбоко и вышла в третий круг турнира в Пекине
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла канадку Викторию Мбоко во втором круге турнира в Пекине — 7:6 (7:5), 7:5.
Матч продлился 2 часа 7 минут.
На счету Потаповой 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. Ее соперница сделала 1 эйс, допустила 8 «двойных» и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.
В следующем круге 24-летняя россинка сыграет с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Зейнеп Сонмез (Турция)
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия) — Виктория Мбоко (Канада, 21) — 7:6 (7:5), 7:5
Новости