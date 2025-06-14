Потапова вышла в финал квалификации турнира в Берлине

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла представительницу Словакии Ренату Ямрихову в 1/2 финала квалификации турнира в Берлине — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.

Встреча длилась 1 час 48 минут. Потапова 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Ямриховой 3 эйса, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

За выход в основную сетку турнира россиянка поборется с американкой Кэролайн Доулхайд. Матч между ними состоится в воскресенье, 15 июня.