Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:40

Потапова о предупреждении от WTA за выход в футболке «Спартака»: «В этом не было злого умысла»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисистка Анастасия Потапова.
Анастасия Потапова.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала то, что получила предупреждение от WTA за выход в футболке «Спартака».

Марта Костюк. Украинские теннисистки снова скандалят с WTA. Заявления на турнире в Майами

«В этой футболке не было никаких политических заявлении. Я просто очень люблю «Спартак» с десяти лет. Мой отец построил часть стадиона для этой команды, так что эта команда является частью нашей семьи. Мы с ними хорошие друзья. Я была очень удивлена, потому что в этом не было никакого злого умысла», — приводит слова Потаповой Daily Mail.

Также 21-летняя россиянка высказалась о том, что украинка Марта Костюк (6:1, 6:3) не стала жать ей руку после матча второго круга турнира в Майами.

«Я ожидала этого. Очевидно, это ее выбор. Я воспринимаю это так: я здесь, чтобы играть в теннис, чтобы забыть о других вещах», — сказала Потапова.

Потапова встретится с американкой Кори Гауфф в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами.

Ига Свентек и&nbsp;Анастасия Потапова. Свентек пожаловалась на Потапову, вышедшую на матч в джерси «Спартака». WTA официально запретит игрокам надевать футболки российских клубов?

Источник: Daily Mail
Теннис
Анастасия Потапова
1
1
Читайте также
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский назвал причину нестабильных выступлений Касаткиной
Новости
RSS RSS
Все новости