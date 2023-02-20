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Сегодня, 11:20

Анастасия Потапова не сыграет в турнире в Дубае из-за болезни

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Анастасия Потапова в своих соцсетях написала, что пропустит турнир в Дубае из-за болезни. В первом круге она должна была сыграть со швейцаркой Хиль Белен Тайхман.

«К большому сожалению, я не смогу выступить сегодня в турнире в Дубае, так как по приезде очень сильно заболела. На протяжении четырех дней я и моя команда пытались улучшить мое состояние, но становилось только хуже и хуже», — написала теннисистка.

Турнир в Дубае пройдет с 19 по 25 февраля.

Теннис
Анастасия Потапова
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