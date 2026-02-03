Потапова сыграет с Захаровой во втором круге турнира в Клуж-Напоке
Представительница Австрии Анастасия Потапова обыграла итальянку Лючию Бронцетти в первом круге турнира в Клуж-Напоке.
Матч завершился со счетом 5:7, 6:4, 7:5.
58-я ракетка мира Потапова подала 2 раза навылет, сделала 8 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. 110-я ракетка мира Бронцетти записала на свой счет 8 эйсов, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 20.
Во втором круге действующая чемпионка турнира сыграет с россиянкой Анастасией Захаровой.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open powered by Kaufland
Призовой фонд 283 347 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Австрия, 5) — Лючия Бронцетти (Италия) — 5:7, 6:4, 7:5
