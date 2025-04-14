Потапова вышла во второй круг турнира в Штутгарте и сыграет против Соболенко
Российская теннисистка Анастасия Потапова победила датчанку Клару Таусон на старте турнира в Штутгарте — 2:6, 7:6 (10:8), 6:3.
Спортсменки провели на корте 2 часа 41 минуту. Россиянка 5 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Таусон 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-понтов из 9.
Во втором раунде Потапова сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) — Клара Таусон (Дания) — 2:6, 7:6 (10:8), 6:3
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