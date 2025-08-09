Анастасия Потапова и Ига Свентек сыграют во втором круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Попова и полячка Ига Свентек встретятся во втором круге турнира WTA в Цинциннати (США) в субботу, 9 августа. Начало игры — после 18.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию встречи Потапова — Свентек можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Результат игры Потапова — Свентек можно узнать в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

24-летняя Потапова — 45-я ракетка мира. На старте турнира Анастасия обыграла немку Лауру Сигезмунд (6:4, 6:4).

24-летняя Швентек занимает третье место в мировом рейтинге, во второй раунд турнира Ига попала напрямую.