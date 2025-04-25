Потапова выбила 8-ю ракетку мира Чжэн с турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над 8-й ракеткой мира Чжэн Циньвэнь из Китая во втором круге турнира в Мадриде — 6:4, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут. Потапова 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Чжэн 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В третьем круге «тысячника» занимающая 39-е место в рейтинге WTA россиянка сыграет против американки Софии Кенин.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — 6:4, 6:4